"Вело-Космо-Пробег" прошел в Москве 8 июля

"Вело-Космо-Пробег" прошел в Москве в понедельник, 8 июля. Это специальное мероприятие в поддержку здорового образа жизни. Также еще одной задачей заезда, который проходил в День семьи, любви и верности, была популяризация традиционных семейных ценностей.

Мероприятие сопровождал летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев. В пробеге приняли участие жители районов Бирюлево Восточное и Западное, а также Чертаново Южное. В конце всех посетителей ждала насыщенная концертная программа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.