Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В матче против "Айлендерз" капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил 895-ю шайбу и завершил многолетнюю гонку за достижением канадской легенды.

После гола игру остановили для церемонии. Гретцки первым вышел на лед, чтобы поздравить Овечкина. Рекорд в ту же ночь отметили и в Москве – цифру 895 показали на фасадах Останкинской башни и ВТБ Арены. Поздравления прислали легенды спорта, а некоторые болельщики устроили уличные перформансы.

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