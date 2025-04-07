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07 апреля, 07:15

Спорт

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

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Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ за всю историю

Хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В матче против "Айлендерз" капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил 895-ю шайбу и завершил многолетнюю гонку за достижением канадской легенды.

После гола игру остановили для церемонии. Гретцки первым вышел на лед, чтобы поздравить Овечкина. Рекорд в ту же ночь отметили и в Москве – цифру 895 показали на фасадах Останкинской башни и ВТБ Арены. Поздравления прислали легенды спорта, а некоторые болельщики устроили уличные перформансы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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