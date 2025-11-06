Форма поиска по сайту

06 ноября, 08:00

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Москвичи стали чаще выбирать тренировки на открытом воздухе

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Проект "Мой спортивный район" приглашает горожан на бесплатные тренировки

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Российский хоккеист Александр Овечкин установил историческое достижение в НХЛ, став первым игроком, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордный гол был забит в его 1 504-м матче в лиге.

На итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление, уступив в групповом этапе казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной со счетом 6:4, 6:4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

