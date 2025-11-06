Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин установил историческое достижение в НХЛ, став первым игроком, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордный гол был забит в его 1 504-м матче в лиге.

На итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление, уступив в групповом этапе казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной со счетом 6:4, 6:4.

