Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин установил историческое достижение в НХЛ, став первым игроком, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордный гол был забит в его 1 504-м матче в лиге.
На итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление, уступив в групповом этапе казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной со счетом 6:4, 6:4.
