06 апреля, 23:15Спорт
Министр спорта Дегтярев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что рекорд Александра Овечкина по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ – это символ профессионализма, упорства и русской хоккейной школы.
По словам министра, в условиях, когда мировой спорт стал ареной противостояния, хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах.
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