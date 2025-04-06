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06 апреля, 23:15

Спорт

Министр спорта Дегтярев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Министр спорта Дегтярев поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

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Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что рекорд Александра Овечкина по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ – это символ профессионализма, упорства и русской хоккейной школы.

По словам министра, в условиях, когда мировой спорт стал ареной противостояния, хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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