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Чемпион мира по футболу 2006 года Буффон завершил карьеру

Чемпион мира по футболу 2006 года Буффон завершил карьеру

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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Последние несколько сезонов 45-летний спортсмен выступал за клуб "Парма", в котором когда-то начинал играть на профессиональном уровне.

Пик известности Буффон вышел во время игры за "Ювентус". В составе туринского клуба он 10 раз становился чемпионом Италии, четыре раза – обладателем Кубка страны и шесть раз – Суперкубка. В сборной команде Италии Джанлуиджи сыграл 176 матчей, стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером Евро-2012.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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