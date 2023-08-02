Более 80% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к осенне-зимнему периоду более 80% столичных многоквартирных домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, в ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. В настоящее время уже полностью подготовили 27,6 тысячи жилых домов, что составляет свыше 80% от общего плана", – отметил он.

По словам Бирюкова, особое внимание специалисты уделяют тепловым сетям, которые проверяются в период с мая по сентябрь. Сети подвергают гидравлическим испытаниям, что позволяет найти участки, которые необходимо отремонтировать.

Всего к будущему осенне-зимнему периоду в городе подготовят порядка 74 тысячи объектов, среди которых 34 тысячи – это жилые дома, мероприятия по подготовке сетей завершатся к 1 сентября, подчеркнул заммэра.

Работники комплекса уже подготовили 12 тысяч километров тепловых сетей, добавил Бирюков. Также им удалось отремонтировать 110 московских тепловых станций и котельных, 7,5 тысячи тепловых пунктов, более 160 километров воздушных электросетей и 1,3 тысячи силовых трансформаторных подстанций. Ремонт в рамках профилактики был проведен на 20 насосно-перекачивающих станциях.

Сотрудники АО "Мосводоканал" также осмотрели 11,6 тысячи километров водопроводных и 4,2 тысячи километров канализационных сетей в рамках профилактики, отремонтировали 114 пожарных гидрантов и более трех тысяч колодцев, рассказал Бирюков. В течение указанного времени в том числе будет завершен ремонт более 3 тысяч километров наружных газопроводов и состоится реконструкция еще более 24,4 километра.

Ранее Бирюков сообщал о начале работы онлайн-сервиса, который позволит узнать график отключения горячей воды в Москве. Он напомнил, что отключения необходимы для проверки теплосетей и их подготовки к отопительному сезону.

График доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании. Также жители столицы могут позвонить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53 или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды +7 (495) 539-25-25.



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