18 декабря, 23:21Спорт
Месси продолжит выступать за сборную Аргентины по футболу
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что не планирует прекращать выступать за национальную команду. Его слова приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
"Нет, я не собираюсь уходить из сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке", – заявил Месси.
До этого он говорил обратное, отмечая, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него последним в спортивной карьере. На тот момент Месси подмечал, что данный матч представляет собой лучшее окончание его профессионального пути.
Аргентинская сборная победила на ЧМ-2022 в Катаре. Французская команда проиграла. Основное время завершилось с результатом 3:3. После же аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.
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