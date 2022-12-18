Месси продолжит выступать за сборную Аргентины по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что не планирует прекращать выступать за национальную команду. Его слова приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"Нет, я не собираюсь уходить из сборной. Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке", – заявил Месси.

До этого он говорил обратное, отмечая, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него последним в спортивной карьере. На тот момент Месси подмечал, что данный матч представляет собой лучшее окончание его профессионального пути.

Аргентинская сборная победила на ЧМ-2022 в Катаре. Французская команда проиграла. Основное время завершилось с результатом 3:3. После же аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

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