Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году

Самым высокооплачиваемым артистом в России в этом году стал 20-летний Ваня Дмитриенко. По подсчетам СМИ, он заработал 924 миллиона рублей за 33 концерта.

Второе место по доходам занял Григорий Лепс с 908 миллионами рублей за 79 выступлений. Надежда Кадышева получила 900 миллионов за 36 концертов и стала самой дорогой исполнительницей на новогодних корпоративах.

