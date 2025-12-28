28 декабря, 10:00Шоу-бизнес
Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году
Самым высокооплачиваемым артистом в России в этом году стал 20-летний Ваня Дмитриенко. По подсчетам СМИ, он заработал 924 миллиона рублей за 33 концерта.
Второе место по доходам занял Григорий Лепс с 908 миллионами рублей за 79 выступлений. Надежда Кадышева получила 900 миллионов за 36 концертов и стала самой дорогой исполнительницей на новогодних корпоративах.
