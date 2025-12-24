Форма поиска по сайту

24 декабря, 15:30

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

Беременная блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, госпитализирована с сильной болью в пояснице и угрозой выкидыша. Об этом сообщил в соцсетях отец ребенка Луис Сквиччи-Арини.

Сама Чекалина записала видео для родных и рассказала, что с ней все в порядке. На данный момент она находится под наблюдением медиков. Адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев сообщил, что, несмотря на произошедшее, Чекалина планирует участвовать в судебных заседаниях.

Ранее Гагаринский суд начал допрос свидетелей по ее делу. Чекалину и ее бывшего мужа обвиняют в незаконном выводе за рубеж прибыли от продажи онлайн-марафонов на сумму около 250 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

