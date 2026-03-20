20 марта, 14:15
Защита Лерчек попросила СК проверить действия сотрудника МВД, отказавшего в визите к врачу
Защита Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) просит Следственный комитет России проверить действия сотрудника МВД, который якобы отказывал блогеру в визите к врачу, пока она находилась под домашним арестом.
Несколько недель назад она родила ребенка и прямо из роддома отправилась в онкологическую клинику. Врачи обнаружили у нее рак четвертой стадии с множественными метастазами, поражением головного мозга и костей.
Суд приостановил производство в отношении девушки и заменил меру пресечения на запрет определенных действий, пока она проходит лечение. Разбирательства по поводу бывшего супруга блогера Артема Чекалина продолжаются.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.