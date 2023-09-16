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16 сентября, 09:45

Шоу-бизнес

Хью Джекман объявил о разводе с женой

Хью Джекман объявил о разводе с женой

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Своих поклонников шокировал Хью Джекман. Австралийский актер, который в течение почти трех десятилетий считался примерным голливудским семьянином, разводится с актрисой Деборрой-Ли Фернесс. Они были вместе 27 лет. За это время воспитали двоих приемных детей. О расставании пара заявила на страницах журнала People: "Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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