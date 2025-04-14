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Новости

14 апреля, 11:30

Шоу-бизнес

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

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Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

Фанаты Виктора Цоя закрасили граффити поклонников Паши Техника на Арбате

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Фанаты рэпера Паши Техника осквернили стену памяти Цоя в центре Москвы

В Москве перекрасили знаменитую стену Цоя на Арбате. Поверх старых надписей появилось граффити в память о рэпере Паше Технике, который скончался несколько дней назад. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях. Особенно резко отреагировали поклонники Виктора Цоя – они сочли случившееся осквернением знакового места.

Друзья рэпера уверяют, что он сам бы не поддержал такую акцию и выступил бы против подобных сравнений. Эксперты отмечают, что подобные конфликты между поколениями неизбежны – для одних это акт вандализма, а для других попытка сохранить память по-своему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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