В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

В Москве перекрасили знаменитую стену Цоя на Арбате. Поверх старых надписей появилось граффити в память о рэпере Паше Технике, который скончался несколько дней назад. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях. Особенно резко отреагировали поклонники Виктора Цоя – они сочли случившееся осквернением знакового места.

Друзья рэпера уверяют, что он сам бы не поддержал такую акцию и выступил бы против подобных сравнений. Эксперты отмечают, что подобные конфликты между поколениями неизбежны – для одних это акт вандализма, а для других попытка сохранить память по-своему.

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