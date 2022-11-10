Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в Казахстане в одних колготках

Певец Филипп Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в одних колготках. К эпатажным образам артиста многие привыкли, однако концерт в Казахстане вызвал у зрителей недоумение. Позже в своем блоге Киркоров рассказал, что так над ним пошутил коллектив, но остановить шоу было нельзя.

Кроме того, артист отхлестал зрителя букетом роз. Менеджер певца объяснила, что он ударил члена команды. Что происходит с Киркоровым?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.