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Новости

08 марта, 15:15

Шоу-бизнес

В столичном СК сообщили о следственных действиях с блогером Митрошиной

В столичном СК сообщили о следственных действиях с блогером Митрошиной

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Блогера Александру Митрошину, задержанную в Сочи, доставили в столицу. В эти минуты с ней проводят следственные действия. Об этом сообщили в главном управлении ведомства.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина могла уклониться от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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