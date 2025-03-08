08 марта, 15:15Шоу-бизнес
В столичном СК сообщили о следственных действиях с блогером Митрошиной
Блогера Александру Митрошину, задержанную в Сочи, доставили в столицу. В эти минуты с ней проводят следственные действия. Об этом сообщили в главном управлении ведомства.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина могла уклониться от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.
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