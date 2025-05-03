Дочь Волочковой вышла замуж в Петербурге за миллион рублей

Две громкие свадьбы прошли в шоу-бизнесе. Дочь балерины Анастасии Волочковой – 19-летняя Ариадна – вышла замуж за предпринимателя Никиту Григоряна. Торжество состоялось в Петербурге и обросло скандалами: на церемонии не было ни отца невесты, ни родителей жениха. Несмотря на камерный формат, оформление обошлось в миллион рублей.

Также расписалась певица Виктория Дайнеко. Ее избранником стал Беркели Овезов – бизнесмен и геолог по образованию. Предложение он сделал во время футбольного матча, а свадьбу сыграли в Барвихе. Для многих эта церемония стала полной неожиданностью.

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