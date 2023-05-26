Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Политика

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя

В Минкультуры РФ сообщили о том, что икону "Троица" отреставрируют ведущие специалисты

Новости часа: безопасная схема переноса "Троицы" в храм Христа Спасителя согласована

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

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"Актуальный репортаж": "Троица" Андрея Рублева останется в государственной собственности

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Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Троицу" Андрея Рублева перевезут в Храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня. Затем ее отправят на реставрацию, сообщили в Минкультуры РФ.

МИД России выразил протест посольству США в Москве из-за помощника американского президента Джо Байдена, который фактически одобрил удар Киева по РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Минпромторг РФ в течение двух недель внесет контактные линзы трех зарубежных производителей в список параллельного импорта. В России увеличился на них спрос.

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