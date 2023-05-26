Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Троицу" Андрея Рублева перевезут в Храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня. Затем ее отправят на реставрацию, сообщили в Минкультуры РФ.

МИД России выразил протест посольству США в Москве из-за помощника американского президента Джо Байдена, который фактически одобрил удар Киева по РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Минпромторг РФ в течение двух недель внесет контактные линзы трех зарубежных производителей в список параллельного импорта. В России увеличился на них спрос.