11 апреля, 23:15Общество
Ночные пасхальные богослужения стартуют в храмах Москвы
В храмах столицы начинаются ночные богослужения, посвященные Пасхе. Днем, несмотря на дождливую погоду, православные по традиции отправились освящать куличи и яйца.
Прихожане называют Пасху одним из важнейших праздников, который олицетворяет возрождение, веру в жизнь и преодоление любых сложностей.
Вместе с тем настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков напомнил, что освященный кулич в центре стола – это символ благодарения и присутствия Господа, призывающего к любви и прощению.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.