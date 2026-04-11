Ночные пасхальные богослужения стартуют в храмах Москвы

В храмах столицы начинаются ночные богослужения, посвященные Пасхе. Днем, несмотря на дождливую погоду, православные по традиции отправились освящать куличи и яйца.

Прихожане называют Пасху одним из важнейших праздников, который олицетворяет возрождение, веру в жизнь и преодоление любых сложностей.

Вместе с тем настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве Александр Волков напомнил, что освященный кулич в центре стола – это символ благодарения и присутствия Господа, призывающего к любви и прощению.

