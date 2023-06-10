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Новости

Новости

10 июня, 19:30

Город

Москвичам рассказали о строительстве храма в Хорошёво-Мнёвниках

Москвичам рассказали о строительстве храма в Хорошёво-Мнёвниках

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В Хорошёво-Мнёвниках продолжается строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Уже подняли стены и собрали металлоконструкции большого купола.

До конца 2023 года рабочие хотят полностью выполнить контур здания и кровлю, сделать все сети и внутреннюю инженерию, установить главки с крестами и оштукатурить фасады. А в следующем году планируется приступить к отделке и благоустройству территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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