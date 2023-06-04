Длинная очередь выстроилась к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Первые паломники подошли к иконе "Троица" Андрея Рублева после завершения литургии в храме Христа Спасителя. На богослужение, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пришли сотни людей. Очередь выстроилась до Патриаршего моста.

Икона была доставлена в храм вечером 3 июня. Какие условия соблюдают для хранения святыни? И сколько икона пробудет в храме Христа Спасителя?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



