Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Общество

Длинная очередь выстроилась к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Длинная очередь выстроилась к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Первые паломники подошли к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Паломники подошли к иконе "Троица" после завершения литургии в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки выросло до 3

В храме Христа Спасителя уже установили герметичную витрину для "Троицы" Рублева

Первые паломники подошли к иконе "Троица" Андрея Рублева после завершения литургии в храме Христа Спасителя. На богослужение, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пришли сотни людей. Очередь выстроилась до Патриаршего моста.

Икона была доставлена в храм вечером 3 июня. Какие условия соблюдают для хранения святыни? И сколько икона пробудет в храме Христа Спасителя?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияобществовидеоСтанислав КуликНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика