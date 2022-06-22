Град обрушился на несколько регионов России

Несколько российских регионов накрыло градом. Кадры последствий публикуют в соцсетях жители. Сильно досталось Брянской области. Ледяной удар там сопровождался ливнем и сильным ветром. Повалены деревья, повреждены более трех десятков домов и несколько автомобилей.

Дождь с крупным градом прошел и по Омску. Похожая ситуация сложилась в Красноярске и Иркутске. Там под ледяной дождь попали несколько деревень и поселков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

