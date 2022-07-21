Московский зоопарк занялся спасением белого медведя, пришедшего за помощью к людям в Красноярском крае. В пасти у косолапого застряла банка из-под сгущенки. Он рычал из последних сил, но местные жители

не смогли помочь зверю.

На историю уже отреагировали в Росприроднадзоре. Глава ведомства Светлана Родионова заявила, что ситуация с медведем – последствие захламления арктической зоны, ведь банку оставили люди. На очистку арктической зоны, по ее словам, потребуется шесть лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.