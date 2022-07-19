Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании

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Суд в Индии арестовал грузовой корабль из РФ за неуплату топливных сборов эстонской компании Bunker Partner OU. Об этом сообщает The Times of India.

По данным источника издания, российское судно VV MAUA-I не оплатило топливный сбор в размере 23 503 долларов.

В настоящее время корабль пребывает в порту города Кочин. Иск был подан местным держателем доверенности эстонской организации, которая потребовала оплатить стоимость загрузки топлива на судно.

Ввиду того, что корабль доставлял груз для Военно-морских сил Индии, суд допустил его разгрузку во время задержания.

Ранее было арестовано у берегов Туапсе судно, которое до этого спасли от бедствия. Паром ходил под флагом Камеруна и находился в управлении испанской компании.

Также ранее власти Испании арестовали яхту предпринимателя из России стоимостью 140 миллионов долларов. Яхта находилась в порту Барселоны.