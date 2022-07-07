Число жертв обвала ледника в Италии возросло до 9

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Фото: AP Photo/Luca Bruno
Тела еще двух человек обнаружили в ходе поисковой операции после обвала части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии. Об этом сообщил президент автономной провинции Тренто Маурицио Фугатти.
Таким образом, общее число жертв составляет 9 человек. Ненайденными остаются еще двое возможных погибших.
"Из них четыре опознаны членами семей и пять еще не идентифицированы", – приводит его слова РИА Новости.
Обвал ледника в горном массиве Мармолада произошел в воскресенье. Он вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому поднимались несколько групп туристов.
Скорость лавины достигала 300 километров в час. Как отмечал президент области Венето Луки Дзайи, размер сошедшего с горы льда сопоставим с площадью двух футбольных полей.
По данным местных властей, причиной трагедии могли стать аномальные погодные условия. За день до ЧП в районе Мармолады были зарегистрированы температуры в +10 градусов.
Ранее сообщалось, что один турист погиб и еще пять получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла в поселке Домбай на высоте 2,2 тысячи метров. В районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.
В результате обрушения ледника Мармолада в Италии погибли шесть человек
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