В результате обвала части ледника Мармолада в Италии погибли 6 человек

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По меньшей мере 6 человек погибли в результате обрушения части ледника Мармалада на севере Италии, сообщает газета Corriere della Sera.

Травмы получили 8 человек, пропавшими без вести числятся порядка десятка человек.

Уточняется, что обвал произошел в горах на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето, в настоящее время на месте работают спасатели.

По данным издания, аномально жаркая погода стала причиной обрушения части ледника.

Ранее сообщалось, что один турист погиб и еще пять получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии.

Часть ледника Алибек обрушилась в поселке Домбай на высоте 2 200 метров.

В районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.