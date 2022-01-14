Антиковидные скамейки с пластиковыми разделителями появились в Геленджике

В Геленджике появились антиковидные скамейки с пластиковыми разделителями. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

В администрации города пояснили, что скамейки заказал и оплатил инвестор, который приобрел для поликлиники аппарат компьютерной томографии.

Хотели позаботиться о пациентах, которые ждут своей очереди, чтобы они могли "безопасно общаться", отметили в администрации. Однако, почему скамейки поставили именно на улице, уточнять не стали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.