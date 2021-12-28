В Минздраве рассказали о состоянии выжившего при жесткой посадке вертолета в Удмуртии

Фото: Главное управление МЧС по Удмуртской Республике

Выживший при жесткой посадке вертолета в Удмуртии находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава республики.

В ведомстве заявили, что намерены эвакуировать пострадавшего в стационар. При этом во время транспортировки он продолжит получать медицинскую помощь.

Вертолет Казанского авиапредприятия совершил жесткую посадку в понедельник, 27 декабря, в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда экипаж воздушного судна вел обследование нефтепровода.

По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семеновна, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место происшествия сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Как заявил позднее глава региона Александр Бречалов, в результате случившегося погиб один человек. В данный момент спасатели завершили работы по поиску воздушного судна.

По факту случившегося сотрудники СК организовали проверку.