Новости регионов: песчаная буря накрыла юг Красноярского края

Песчаная буря накрыла юг Красноярского края. Очевидцы засняли и опубликовали кадры, на которых туча пыли поднимается в воздух, практически закрывая обзор. Водителям рекомендовали не выезжать на трассы. Причиной бури стал сильный ветер, который поднялся в выходные, 8 и 9 апреля. Порывы достигали 25 метров в секунду.

Кроме того, в этом же регионе возникла метель. Сильный снегопад в Красноярске длился полчаса, но город полностью накрыло снегом. Теперь Красноярску прогнозируют сильный ветер до 18 метров в секунду.



Колесо обозрения упало в Приморье. В администрации города успокоили – обрушение плановое. Аттракцион демонтировали специалисты. В ближайшее время из городского парка уберут и другие карусели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.