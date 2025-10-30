Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 14:15

Происшествия

Грузовая машина с газовыми баллонами загорелась на 13-м километре МКАД

Грузовая машина с газовыми баллонами загорелась на 13-м километре МКАД

Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове

Квартира загорелась в многоэтажке на улице Яворки в Москве

Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Автомобиль загорелся во дворе на улице Красного Маяка в Москве

Россияне на Кубе не обращались в посольство и генконсульство за помощью из-за урагана

Догхантеры появились в жилом комплексе в Путилкове

Фура с дровами загорелась в подмосковном селе Озерецкое

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

Грузовая машина с газовыми баллонами загорелась на 13-м километре МКАД. Движение затруднено на внутренней стороне, сообщил департамент транспорта Москвы. Информация о пострадавших отсутствует.

На кадрах с места видно, как автомобили останавливаются на встречной полосе, а водители с огнетушителями бегут на помощь. Автомобилистам советуют выбирать другие маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика