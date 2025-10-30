Грузовая машина с газовыми баллонами загорелась на 13-м километре МКАД. Движение затруднено на внутренней стороне, сообщил департамент транспорта Москвы. Информация о пострадавших отсутствует.

На кадрах с места видно, как автомобили останавливаются на встречной полосе, а водители с огнетушителями бегут на помощь. Автомобилистам советуют выбирать другие маршруты.

