Суперкары увезли с люкс-автопробега в Москве

Штрафы, которые могут назначить обвиняемым в нарушении порядка, кажутся мизерными по сравнению с суммами, которые они заплатили за участие в люкс-пробеге.

Сотни тысяч рублей, сервис после ралли и номера в отеле с отличным обслуживанием – всего этого участники не дождались. Их остановила полиция, машины отправили на штрафстоянку, а водителей – в отделения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.