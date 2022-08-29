Синоптик рассказала о самых холодных днях на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что к концу недели столбики термометров в столице могут опуститься до 10 градусов в дневные часы.

По ее словам, у москвичей есть возможность насладиться уходящим теплом в понедельник и вторник, 29 и 30 августа. Затем температура воздуха начнет постепенно снижаться.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" На этой неделе произойдет резкая смена характера погоды. От очень жаркой она шагнет практически в конец сентября.

Днем 30 августа воздух прогреется до 25....27 градусов, местами ожидается кратковременный дождь, отмечает Позднякова. Ночью температура составит 15...17 градусов.

"31 августа мы ощутим понижение температуры за счет того, что в дневные часы у нас будет облачная погода, кратковременный дождь. Максимальная температура составит уже только 21...23 градуса, по области ожидается 18...23 градуса. В последующие дни понижение продолжится", – прогнозирует метеоролог.

В четверг, 1 сентября, в городе местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Дневная температура достигнет около 15 градусов с довольно плотным северо-западным ветром, уточнила синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Минимальная температура в ночные и утренние часы 2 и 3 сентября составит 5...10 градусов. В пониженных местах рельефа может быть и ниже. И дневная температура в эти дни будет всего 10...17 градусов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, для кого опасна резкая смена погоды. По ее словам, осторожными следует быть людям с ослабленным иммунитетом, поскольку у них велик риск переохладиться и заболеть. Чтобы этого не произошло, специалист посоветовала одеваться по погоде.

