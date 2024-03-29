Новости часа: СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственная группа получила доказательства связи четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами, сообщили в СК РФ.

Сервис искусственного интеллекта будет доступен столичным врачам для определения патологии шейного отдела позвоночника на магнитно-резонансной томограмме, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 10 тысяч человек стали посетителями акции "Ночь театров" в Москве, которая прошла в ночь с 27 на 28 марта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

