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29 марта, 00:00

Происшествия

Новости часа: СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

Новости часа: СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной

В Санкт-Петербурге задержали пять подозреваемых в организации нелегальной миграции

В больницах Москвы и Подмосковья лечатся 77 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

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Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

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Новости часа: напавшего на контролера Моспаркинга мужчину отправили за решетку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следственная группа получила доказательства связи четырех исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами, сообщили в СК РФ.

Сервис искусственного интеллекта будет доступен столичным врачам для определения патологии шейного отдела позвоночника на магнитно-резонансной томограмме, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 10 тысяч человек стали посетителями акции "Ночь театров" в Москве, которая прошла в ночь с 27 на 28 марта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиямедицинаобществокультуравидеоДарья Тащина
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