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28 ноября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье

Новости регионов: двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье

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Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье. Малыш был без верхней одежды и обуви. Препятствий на своем пути он не встретил, калитка была открыта. Ребенка заметили прохожие. Сейчас с ним все в порядке. Против сотрудников детского сада возбудили дело.

Во Владивостоке загорелся сухогруз. Когда пожарные приехали на место ЧП, от судна шел густой черный дым. В одной из кают горели личные вещи. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливают.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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