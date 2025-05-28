Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 22:15

Происшествия

Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

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Стали известны подробности о мужчине, подбросившем таблетки животным в Московском зоопарке

Животные, в вольеры к которым мужчина бросил таблетки, не пострадали, так как сотрудники Московского зоопарка успели вовремя их извлечь. По предварительным данным, это была валерьянка.

Подозреваемого задержали по камерам видеонаблюдения. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. Соседи отмечают, что мужчина часто вел себя странно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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