Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

Животные, в вольеры к которым мужчина бросил таблетки, не пострадали, так как сотрудники Московского зоопарка успели вовремя их извлечь. По предварительным данным, это была валерьянка.

Подозреваемого задержали по камерам видеонаблюдения. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. Соседи отмечают, что мужчина часто вел себя странно.

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