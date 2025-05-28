28 мая, 22:15Происшествия
Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке
Животные, в вольеры к которым мужчина бросил таблетки, не пострадали, так как сотрудники Московского зоопарка успели вовремя их извлечь. По предварительным данным, это была валерьянка.
Подозреваемого задержали по камерам видеонаблюдения. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. Соседи отмечают, что мужчина часто вел себя странно.
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