На севере Москвы из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи. Как пояснили в пресс-службе Дептранса, машина застряла на улице Костякова, в районе остановки "Дмитровский проезд". По этому пути ходит трамвай номер 29. Маршрут временно изменили. Пассажиров просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Подробнее – на телеканале Москва 24.