Тепловоз следующего в Москву пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тепловоз пассажирского поезда "Волгоград – Москва" загорелся на станции Арчеда в Волгоградской области, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Информация о возгорании поступила 18:50. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тепловоз отцепили от пассажирских вагонов. В результате никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности также нет.

Пожарные ликвидировали открытое горение. На место происшествия был направлен вспомогательный локомотив, а также пожарный поезд со станции Арчеда. Причины происшествия выясняются.

Ранее один человек погиб при пожаре на складе на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово. В МЧС сообщили о ликвидации возгорания.

Пожар произошел на Котляковской улице Москвы. Огонь распространился на площади в 350 квадратных метров. По данным экстренных служб, в помещении хранились горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.

