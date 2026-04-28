28 апреля, 15:15
Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы
Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара на севере Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в строящемся здании во втором амбулаторном проезде. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.