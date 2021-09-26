Спасатели на Эльбрусе добрались до места, где находятся погибшие

Спасателям на Эльбрусе удалось добраться до места, где находились тела троих погибших туристов. Их транспортировали вниз на поляну Азау и передали сотрудникам следственного комитета.

Группа из 19 человек попала в сильную метель в четверг. Пятеро погибли, 11 попали в больницу. Тела погибших несколько раз поисковики пытались снять с горы, но восхождению все время мешала погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

