Одна из торговых сетей приостановила продажу книг Алекса Лесли

Одна из торговых сетей приостановила продажу книг блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, до получения результатов экспертизы и прояснения ситуации.

Внимание следственных органов коуч привлек после акций своих последователей в центре Москвы. На Тверской и Кузнецком мосту его сторонники публично подходили к прохожим, касались и пытались обнимать девушек. После замечаний мужчины убегали.

Некоторые пострадавшие обратились в полицию, а затем нашли друг друга в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.