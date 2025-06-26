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Новости

26 июня, 16:15

Происшествия

Одна из торговых сетей приостановила продажу книг Алекса Лесли

Одна из торговых сетей приостановила продажу книг Алекса Лесли

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Одна из торговых сетей приостановила продажу книг блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, до получения результатов экспертизы и прояснения ситуации.

Внимание следственных органов коуч привлек после акций своих последователей в центре Москвы. На Тверской и Кузнецком мосту его сторонники публично подходили к прохожим, касались и пытались обнимать девушек. После замечаний мужчины убегали.

Некоторые пострадавшие обратились в полицию, а затем нашли друг друга в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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