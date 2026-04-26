Новости мира: тысячи жителей покинули дома из-за лесных пожаров в Японии

Тысячам жителей Японии пришлось покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Огонь бушует уже 4 дня и продолжает разрастаться с молниеносной скоростью. Площадь возгорания превысила 700 гектаров. Повреждены дома. К тушению привлечены более тысячи пожарных.

Одиннадцать населенных пунктов Доминиканы оказались отрезаны от внешнего мира из-за непогоды. Из-за сильного ветра и ливней повреждены здания и инфраструктура. На дорогах образовались бурные реки. Стихия нанесла ущерб сельскому хозяйству и линиям электропередачи.

