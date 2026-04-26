Обвиняемые в наезде на пешеходов на Алтуфьевском шоссе арестованы на 2 месяца

Обвиняемые в угоне каршеринга и наезде на пешеходов на Алтуфьевском шоссе арестованы на 2 месяца. Об этом сообщила столичная прокуратура. Авария произошла вечером 23 апреля. Двое парней без прав арендовали машину под чужим аккаунтом.

Пытаясь скрыться от полиции, 19-летний водитель вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Два человека с травмами попали в больницу. Сервис каршеринга пожизненно заблокировал виновников ДТП. Арендовать автомобиль у них больше не получится.

