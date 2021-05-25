"Московский патруль": курьера телефонных мошенников задержали полицейские

Личного курьера телефонных мошенников задержали подмосковные полицейские. На вероятного злоумышленника удалось выйти после похищения трехсот тысяч рублей у пенсионерки.

84-летней жительнице Химок позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын, якобы, сбил на автомобиле пешехода. Пенсионерке предложили срочно заплатить, чтобы не было возбуждено уголовное дело.

За деньгами приехал молодой человек. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он выходит их подъезда с пакетом в руках. В нем-то и были похищенные деньги. Лишь после того, как молодой человек скрылся, пенсионерка позвонила сыну и поняла, что ее обманули. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.