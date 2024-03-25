Новости мира: в Нигерии армии удалось спасти от террористов 137 человек

В Нигерии армии удалось спасти от террористов 137 человек, большинство из спасенных – дети, ученики местной школы, а также преподаватели. В начале марта людей захватили боевики с требованием выкупа. Сообщается, что всех заложников удалось вызволить за два дня до истечения срока.

На улицы Буэнос-Айреса вновь вышли тысячи людей. Марш приурочен к 48-й годовщине военного переворота в Аргентине и памяти жертв репрессий тех лет. Вскоре стали звучать лозунги против действующего президента Хавьера Милея. Как уверяют граждане Аргентины, при его руководстве страна начала стремительно нищать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.