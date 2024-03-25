Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 08:30

Происшествия

Новости мира: в Нигерии армии удалось спасти от террористов 137 человек

Новости мира: в Нигерии армии удалось спасти от террористов 137 человек

Новости регионов: в Аксае потушили ландшафтный пожар

Акции в память жертв теракта в "Крокусе" прошли в Палестине, Эквадоре и Венесуэле

Предприниматели РФ оказывают поддержку пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Родственников погибших в теракте граждан РФ стали размещать в центре "Крылатские Холмы"

Граждане РФ смогут забрать оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи 25 марта

Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

Пострадавшим в теракте в "Крокусе" начали выплачивать материальную помощь

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны 11 человек

Число опознанных жертв теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 68 человек

В Нигерии армии удалось спасти от террористов 137 человек, большинство из спасенных – дети, ученики местной школы, а также преподаватели. В начале марта людей захватили боевики с требованием выкупа. Сообщается, что всех заложников удалось вызволить за два дня до истечения срока.

На улицы Буэнос-Айреса вновь вышли тысячи людей. Марш приурочен к 48-й годовщине военного переворота в Аргентине и памяти жертв репрессий тех лет. Вскоре стали звучать лозунги против действующего президента Хавьера Милея. Как уверяют граждане Аргентины, при его руководстве страна начала стремительно нищать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика