Полиция задержала организаторов банды стоматологов в Москве

В Москве задержали организаторов преступной группы, действовавшей в сфере стоматологических услуг. Братья, стоявшие во главе банды, создали сеть клиник в столице и других городах. В течение нескольких лет они ради прибыли удаляли пациентам здоровые зубы.

Злоумышленники заманивали людей якобы бесплатными услугами, а после консультации навязывали дорогостоящее лечение. Кредиты на услуги оформляли прямо в клиниках. В результате действий группы пострадали десятки человек. Следствие уже предъявило обвинение 17 участникам схемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.