23 мая, 11:45Происшествия
Новости регионов: шесть человек погибли в пожаре в Истре
Шесть человек погибли при пожаре в садовом товариществе в подмосковной Истре. Еще двое пострадали, их госпитализировали. Прокуратура выясняет причины трагедии, возбуждено уголовное дело.
В Забайкальском крае горит 33 тысячи гектаров тайги. В регионе действует режим ЧС, первоочередная задача сотрудников МЧС – не допустить увеличения площади возгорания. К пожарным на подмогу прибывают специалисты из соседних регионов. Причиной ЧП называют поджоги и неосторожное обращение с огнем.
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