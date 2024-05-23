Новости регионов: шесть человек погибли в пожаре в Истре

Шесть человек погибли при пожаре в садовом товариществе в подмосковной Истре. Еще двое пострадали, их госпитализировали. Прокуратура выясняет причины трагедии, возбуждено уголовное дело.

В Забайкальском крае горит 33 тысячи гектаров тайги. В регионе действует режим ЧС, первоочередная задача сотрудников МЧС – не допустить увеличения площади возгорания. К пожарным на подмогу прибывают специалисты из соседних регионов. Причиной ЧП называют поджоги и неосторожное обращение с огнем.

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