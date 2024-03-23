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23 марта, 07:30

Происшествия

Траурные баннеры в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" появились в городах РФ

Траурные баннеры в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" появились в городах РФ

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В частности, вывески с соболезнованиями вывесили в Магадане и Новосибирске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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