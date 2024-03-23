М️осквичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб

️Москвичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб в связи с терактом в "Крокус Сити Холле":

горячая линия министерства здравоохранения Московской области:

+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03;

+7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03; поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31;

поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87;

поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52;

бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52.

Кроме того, в МЧС РФ открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17. Дополнительные номера телефонов:

горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно);

линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59.

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