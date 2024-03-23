Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 02:30

Происшествия

М️осквичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб

М️осквичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб

Москвичи могут сдать кровь для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле"

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Депздрав Москвы запустил горячую линию для родственников пострадавших в "Крокусе"

️Москвичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб в связи с терактом в "Крокус Сити Холле":

  • горячая линия министерства здравоохранения Московской области:
    +7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03;
  • поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31;
  • поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87;
  • поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52;
  • бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52.

Кроме того, в МЧС РФ открыт телефон горячей линии: 8-800-775-17-17. Дополнительные номера телефонов:

  • горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно);
  • линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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