Тренер по фигурному катанию в ТЦ "Вегас" рассказала, что происходило в момент теракта

Тренер по фигурному катанию "Академии спорта" на катке в ТЦ "Вегас" Эдвина Салман рассказала, что происходило в момент теракта. Как только стало известно про стрельбу, тренеры эвакуировали детей из здания – ТЦ "Вегас" расположен рядом с "Крокус Сити Холлом".

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

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