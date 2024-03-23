Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 00:00

Происшествия

Тренер по фигурному катанию в ТЦ "Вегас" рассказала, что происходило в момент теракта

Тренер по фигурному катанию в ТЦ "Вегас" рассказала, что происходило в момент теракта

Третий уровень безопасности действует на объектах транспорта – Минтранс РФ

Станция "Мякинино" работает в штатном режиме

Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф

Очевидцы рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

МЧС открыло горячую линию в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Часть кровли обрушилась в "Крокус Сити Холле" в результате пожара

Музыканты группы "Пикник" находятся в безопасности после ЧП в "Крокусе"

МИД разных стран осудили теракт в "Крокусе"

Зампредседателя Совета Федерации оценила ЧП в "Крокус Сити Холле"

Тренер по фигурному катанию "Академии спорта" на катке в ТЦ "Вегас" Эдвина Салман рассказала, что происходило в момент теракта. Как только стало известно про стрельбу, тренеры эвакуировали детей из здания – ТЦ "Вегас" расположен рядом с "Крокус Сити Холлом".

ЧП произошло в "Крокус Сити Холле" 22 марта около 20:30. Несколько вооруженных людей в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика