22 марта, 22:45Происшествия
Дирижер симфонического оркестра прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле"
Художественный руководитель и дирижер Международного симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле". Он рассказал, что происходило в первые минуты теракта в концертном зале.
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.
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