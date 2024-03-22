Дирижер симфонического оркестра прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле"

Художественный руководитель и дирижер Международного симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков прокомментировал ситуацию в "Крокус Сити Холле". Он рассказал, что происходило в первые минуты теракта в концертном зале.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", в котором открыла стрельбу по гражданским лицам. СК РФ возбудил дело о теракте.

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