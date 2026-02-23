23 февраля, 16:15Происшествия
Пожар охватил более 1 тыс "квадратов" в автосервисе в подмосковной Балашихе
Подмосковные спасатели тушат крупный пожар в Балашихе. Горит автосервис в микрорайоне Саввино. Пламя распространилось больше чем на 1 тысячу "квадратов". К моменту прибытия пожарных огонь охватил уже всю мансарду. Она обрушилась на площади в 700 квадратных метров.
На месте работают больше 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. На данный момент им удалось ликвидировать открытое горение. По словам очевидцев, под одной крышей с автосервисом горит кафе.
