Приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом вынесли в Москве

Дезинсектор получил пять лет колонии за гибель бабушки и внучки от отравленного арбуза. Такой приговор вынес Люблинский суд Москвы.

По данным следствия, Антон Котов провел санитарную обработку инсектицидом "Цигатрин" в магазине "Магнит" на Совхозной улице. В торговом зале находились продукты, в том числе арбузы без упаковки. На следующий день один из арбузов купила семья, а еще через день в больницу попали мать, бабушка и внучка. Девочка и пожилая женщина скончались, как сообщалось в релизе прокуратуры, от химической травмы.

В "Областном центре дезинфекции" заявили, что их сотрудник Котов все делал по инструкции. Защита сообщала, что, по данным экспертизы, во внутренних органах погибших, а также на поверхностях фруктов следов "Цигатрина" не нашли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.